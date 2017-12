Eta, corte caro!

Tática de tentar prorrogar julgamento do impeachment de Dilma pode ser suicida. Basta ver as notícias do dia: presidente afastada é acusada de ter usado verbas da Comunicação do Planalto para pagar material de agência processada na Operação Acrônimo na campanha de 2012 e de pagar despesas pessoais com propinas da Petrobrás. Entre estas, contas do cabelereiro Celso Kamura, de R$ 5 mil por ida a Brasília. Quem garante que no prazo espichado denúncias como estas não virão à tona?

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 3 de junho de 2016, às 7h10m)

