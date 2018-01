Estado grave

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado com o diagnóstico de que o câncer do Rio de Janeioro destruiu o estado de direito no Estado e avança com metástase letal pelo País inteiro; s novas delações premiadas relativas ao bunker da propina de Geddel e Lúcio Vieira Lima rondam perigosamente o PMDB e o9 Planalto; o segundo processo contra o presidente paulista do PT mostra que ainda há o que revelar sobre o partido: o lero insano de Lula no congresso do PCdoB desfaz o mito da injustiça; e o passo falso que Meirelles deu ao receber credores estrangeiros da Oi. Eliane Cantanhêde lembrou que, em sua coluna de domingo, escreveu que Hulk é pra valer e deve se filiar ao PPS até 15 de dezembro (uma decisão ousada e polêmica); e que posse do delegado Fernando Segovia na diretoria geral da PF enseja uma questão: o que pode mudar? Sonia Racy, em Direto da Fonte, fala da condenação de Bernardo Paes, criador e dono do Inhotim. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz, brincou com a própria paixão: se seu Corinthians é imbatível em 2017, como explicar a derrota por 3 a 0 para o Flamengo no Rio?

