Esperando a vez

Meu Direto ao Assunto começou o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 27 de novembro de 2017 comentando a desistência de Luciano Huck da candidatura à Presidência: o pedido de demissão do presidente da Oi; o risco de o País ficar sem previsão meteorológica por corte de verbas para o Inpe; e a explosão do submarino argentino no Atlântico Sul. Eliane Cantanhêde lembrou que, em entrevista ao Estado, Carmen Lucia disse que a revisão do foro privilegiado favorece a Lava Jato e defendeu três outros instrumentos que a força tarefa considera fundamentais, mas não tem unanimidade no STF; e escolheu os personagens do dia como tendo sido Luciano Huck e Michel Temer. Gustavo Loyola dissecou o Boletim Focus. Em Direto da Fonte, Sonia Racy falou do carnaval de São Paulo em 2018. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou do rebaixamento da Ponte Preta pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

