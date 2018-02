Espalhafato e embromação

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da quarta-feira 21 de fevereiro de 2018 analisando a aprovação da intervenção federal na segurança pública pelo Senado; o recurso tentado pelas autoridades para conseguirem da Justiça mandados coletivos de busca e apreensão; a fertilidade dos personagens do fato em criar frases de efeito, enquanto nada fazem de útil; a embromação do governo requentando esparadrapos para disfarçar a derrota da reforma da Previdência; as pressões dos colegas do Supremo sobre a presidente para apressar o julgamento do habeas corpus de Lula; a defesa de Lula alegando ao TRF-4 que o fato de Lula ter nomeado gatunos não os torna cúmplices deles; e o ex-presidiário e delator do mensalão, Roberto Jefferson, deixando de insistir no resgate do nome da família com a nomeação da filha para oministério do Trabalho. Alexandre Garcia falou do final da novela Cristiane Brasil e o desgaste disso decorrido; Pezão e o diagnóstico errado; e duas decisões em tribunais de Brasília sobre Henrique Alves e os travestis. Eliane Cantanhêde comentou a aprovação pelo Senado da intervenção, embora dúvidas persistam; se, depois do Rio, outros estados não poderão querer os benefícios também do Rio; o tal do mandado de busca coletivo (que Frankenstein é esse?); a aprovação pelo Congresso da intervenção, mas com Maia e Eunicio fechando o tempo com Temer contra as medidas alternativas à reforma da Previdência; e as duas pautas-bombas do Supremo contra a Lava Jato, tornando o clima lá ainda mais tenso. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou a doação pela iniciativa privada de carros para segurança no Rio Grande do Sul.

