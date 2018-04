Enxotando fantasmas

A tentativa do governo Temer de debelar a crise enfrentada no mercado consumidor de carne no mundo todo esbarra nas dificuldades de comunicação do presidente, que esconde o que tem de falar em repetições, apostos e mesóclises e com gestos atabalhoados de mãos que dão a impressão de que está tentando espantar os fantasmas do vexame com elas. E, mais ainda, na estratégia apoiada em pretextos falsos. No domingo, Temer convidou executivos de frigoríficos, jornalistas e 40 diplomatas de 27 países para um jantar na churrascaria Steak Bull, garantindo em seu Twitter que nela só seria servida carne de origem brasileira, o que foi desmentido pelo próprio gerente do estabelecimento. Que vexame!

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 20 de março de 2017, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e no ícone play