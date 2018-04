Entre guitarras e vozeirões

O Rock in Rio anunciou na noite de ontem, de uma só vez, dois pesos-pesados para a edição de 2017. Guns N’ Roses e The Who serão as bandas encarregadas de encerrar as atividades do Palco Mundo, o principal do festival, na noite de 23 de setembro. Axl Rose voltará ao Brasil um ano depois da turnê realizada ao lado dos integrantes da formação clássica Slash e Duff McKagan. Não irei ao Rio porque não aprecio grandes aglomerações e confesso que temo um pouco andar por lá no clima de insegurança reinante. Mas Guns e Roses são ótimos. E o Who traz lembranças dos anos 60, mas é melhor comemorar o feito do Roberto Medina sem ter de me deslocar à cidade do Rock. Pelo menos é o que me parece.

(Comentário no Direto do Palco no Estadão no Ar da quarta-feira 8 de março de 2017, às 7h57m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site Estação Nêumanne, no ícone do play

Para ouvir Sweet child o’ mine com Guns and roses clique aqui

Para ouvir Pinball wizard com The Who clique aqui