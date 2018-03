Empreiteiras encalacradas

A decisão do TCU de bloquear bens de oito empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato mostra que continua o esforço, mas que ele ainda vai demorar e tem de ser intransigente e grande, para trazer de volta ao erário o dinheiro roubado por empresários ambiciosas e sem limites morais em conluio com dirigentes de estatais e a elite política dirigente brasileira. E isso é muito válido. Há quem lamente a situação a que chegarão tais empreiteiras, mas eu não. Acho que todo o cabedal de leis que as punem deve ser usado para que se restaure o mínimo de moralidade e de legalidade na relação entre empresas, estatais, governo e parlamentares, porque na democracia impera a lei.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da quinta-feira 6 de abril de 2017, às 7 e meia)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no ícone de play

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir Vale Tudo com Sandra de Sá e Tim Maia clique aqui