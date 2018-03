Em nome do pai

Engana-se o presidente do Congresso ao dizer que pegar Lobão no flagra indica que nosas instituições funcionam bem. Se funcionassem mesmo, ele, o Índio da Odebrecht, não presidiria o Senado. Nem Rodrigo Maia, o Bolinha Botafogo, a Câmara. Tampouco o Professor Eliseu Cartilha, o Primo, daria aulas sobre fisiologismo, enquanto carrega o caixão da popularidade de Temer rumo à sepultura política de Dilma/Janete. Nem Temer daria carne ao gato Angorá. Instituições que funcionam não se permitem licenciosidades do gênero. A única instituição sólida no Brasil, aliás, é a genrocracia. Eunício é genro de Paes de Andrade. E Rodrigo é genro de Moreira, que era genro de Alzirão, que era genro de Getúlio.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,99 – na quinta-feira 16 de fevereiro de 2017, às 18hm)

Para ouvir clique no link abaixo e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul

