Eles não se emendam

O assunto favorito no Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 17 foi, sem dúvida, a desavergonhada e criminosa “Emenda Lula”, da lavra do deputado Vicente nada Cândido (PT-SP), que tomou bordoadas em meu Direto ao Assunto, de Eliane Cntanhêde e de Alexandre Garcia. Eu também desci a lenha no advogado de Temer que advoga para o advogado de Lula, nas viagens impatrióticas de dona Dilma pagas com nosso surrado dinheirinho, no desmatamento patrocinado pelo atual governo federal, no Refis vergonhoso decretado pelo deputado Cardoso Júnior (PMDB-MG), que não se perca pelo pai (Newton Cardoso), e na ditadura do imaturo Maduro na Venezuela de Chávez. Ela lembrou o recesso que começa na terça, mas nem governo nem oposição nele terão sossego, enquanto não for votado o relatório da CCJ no plenário da Câmara. E ele falou da percepção do mercado sobre a crise e perguntou quem tem mais chance de se livrar da cadeia: Temer ou Lula? Gustavo Loyola veio com o Boletim Focus. Sonia Racy disse que o PT poderá lançar Lula para 2018. E Marília Ruiz concluiu que portões fechados, como na na partida de domingo entre Vasco e Santos no Engenhão, no Rio, não resolvem, e não resolvem mesmo, a violência nos estádios.

Para ouvi-lo clique aqui