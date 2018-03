Eis o homem!

O que entrou em jogo agora, após Luiz Edson Fachin ter sido escolhido, teoricamente por sorteio eletrônico, o novo relator da Lava Jato no STF depois da morte do anterior, Teori Zavascki, não é sua militância na campanha presidencial do PT em 2010 nem seu currículo de servidor, mas, sim, a atuação dele como ministro, indicado para o lugar de Joaquim Barbosa pela então ainda presidente, Dilma Rousseff, vulgo Janete . De minha parte, ainda antes da tragédia com Zavascki, eu já havia pedido desculpas a Álvaro Dias e a Zé Paulinho Cavalcanti, que sempre defenderam com vigor aquela indicação, por ter criticado demais esse apoio ferrenho que ambos deram ao jurista, que realmente é respeitado entre os seus. E o faço por não ter encontrado deslizes éticos ou ideológicos em sua conduta na Supremo Corte.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 2 de fevereiro de 2017, às 17h35m)

