E só ele é esperto, é?

No dia internacional do combate à corrupção, Lula foi denunciado pela quarta vez e Temer achou natural que o chefe da Casa Civil de seu governo, Eliseu Padilha, não fez nada de mal ao grilar um terreno equivalente a 12 Parques do Ibirapuera numa praia gaúcha. Os dois se agarram com o que podem ao Estado carcomido, baseado no patrimonialismo, e que está ruindo. Logo Lula conhecerá seu destino. Quanto a Temer, ou ele é velho demais para perceber a mudança ou é cínico e incauto demais por pensar que só ele é esperto e o resto da humanidade é composto só de bestas quadradas.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 9 de dezembro de 2016, às 17h29)

