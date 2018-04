E queremos quem mesmo?

Desde que aceitou presidir o PT e ser candidato ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva traçou um roteiro de viagens pelo País. A previsão é de que no dia 19, data limite para a chegada das chuvas no sertão, o que se associa ao aspecto místico da questão, muito caro ao padim de Caetés. por exemplo, ele visite obras do projeto de transposição do Rio São Francisco, a começar pela Paraíba. A militância do PT se queixa de que o presidente Michel Temer tenta agora tirar dividendos políticos de uma obra que começou no governo Lula. Só que, na verdade, Dilma não avançou um milímetro na obra e em nada ajudou a construir a mística que ele está querendo faturar

