E quem não sofre?

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da segunda-feira 19 de junho de 2017, começa com meu Direto ao Assunto comentando as revelações e omissões – todas significativas – dos depoimentos da delação premiada de Joesley Batista e da entrevista exclusiva à revista semanal Época, tentando incriminar apenas Temer e livrar o máximo possível a reputação de Lula, ao jogar toda as culpas do PT nas costas de Guido Mantega, um Zé Mané sem nenhuma importância. Alexandre Garcia tratou da mesma luta de MMA entre o presidente, o bamba do abate e da viagem do presidente para Noruega e Rússia, deixando o governo por conta de Rodrigo Maia e este ambiente de com corrupção mais sonegação já pagamos 1 trilhão. Haja! Os dois primeiros assuntos também foram tratados por Eliane Cantanhêde, segundo quem o debate entre o jurisconsulto e o marchante foi a polêmica do fim de semana, por conta da entrevista do dono da JBS à revista semanal Época, em que ele fala que tudo começou no governo Lula, mas a maior organização criminosa do país é o PMDB de Temer e este vai para o exterior essa semana, com o pais quebrando e perspectivas concretas de pedido de prisão de Lula, votação da reforma trabalhista no Senado e novas descobertas sobre o próprio Temer nas investigações. Sônia Racy revelou que o mercado de carros importados sofre com a economia brasileira. Aliás, quem não sofre?

