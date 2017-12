E qual é a do Janot?

É inócuo discutir quem recolheu, atirou e detonou a bomba H institucional do pedido das prisões do Quarteto Fantástico do PMDB, mas, sim, quem a produziu. E o nome do autor é Rodrigo Janot. Da mesma forma, só é possível saber que ela já produziu rumor e calor suficientes para atrapalhar o impeachment de Dilma, seja qual for a decisão de Zavascki, recorra ele ou não ao plenário de 11 do STF. O fato é que o País não aguenta Dilma voltar e não há nenhuma razão do gesto do PGR que supere essa verdade inevitável. Não há solução isolada no Brasil hoje. Só a harmonia salva!

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 8 de junho de 2016, às 18 horas)

