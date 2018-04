É pau pra todo lado

Não falta suspeito na lista de Janot, que é o contrário da lista de Shindler, industrial alemão que salvou muitos judeus do holocausto. Reúne a cúpula do governo Temer – Padilha, Moreira Franco, Kassab e até Bruno, o voto decisivo pelo impeachment de Dilma, e tucano como Serra, Aloysio e Aécio – com os restos dos desgovernos petistas, incluindo os chefões Lula e Dilma e os poderosos Palocci e Mantega. Eclética, é pau pra todo mundo e cala os cínicos sem exceção, retirando-lhe as máscaras, quais sejam as tentativas de desqualificar as delações por conta dos delatores e a de tentar perdoar o caixa 2, já que anistiar propina seria o fim da picada (the end of the picade). Que seja bem-vinda e profilática.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 15 de março de 2017, às 7h10m)

Para ouvir clique no link abaixo e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul