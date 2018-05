E palavras negam fatos?

Terça-feira 5 de abril de 2016

As atuações de duas autoridades de Poderes distintos, o Executivo e o Judiciário, me deixaram ontem de orelha em pé.

A primeira delas foi do Advogado Geral da desUnião, ao substituir a defesa que teria de fazer da presidanta Dilmotril pela execração de um alvo para engabelar os incautos, Eduardo Cunha, na comissão especial do impeachment na Câmara dos Deputados, presidida pelo desafeto. Ecoando como de hábito as palavras-de-ordem da chefona, o causídico Cardozo insistiu em recorrer ao mantra do estúpido “impeachment é golpe”, apesar de sua própria presença naquele recinto, que, pelo menos em teoria, representa a cidadania brasileira, provar o contrário. Quem já viu golpe com direito de defesa, com exercício do contraditório? Uma simples consulta o dicionário teria privado o portador de uma falsa eloquência sustentada no oco do vazio do vexame de contradizer com palavras o próprio ato.

A segunda foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo, que deu uma entrevista no Roda Viva da TV Cultura , de cuja mesa de entrevistadores fiz parte. Nela, Sua Excelência deixou claro que as eventuais ameaças que pairam sobre a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro e a força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público Federal responsável pela investigação, mas, sobretudo, a Nação brasileira como um todo, que não suporta mais pagar o preço da impunidade, que é altíssimo tanto o ponto de vista financeiro quanto do social, político e moral. Assustou-me, sobremaneira, o entrevistado ter tratado o uso do Palácio do Planalto, sede do poder republicano do cidadão livre, estar sendo usado pelo atual desgoverno como se fosse um bordel de rampeira na compra de parlamentares que se dispõem a fugir do cumprimento de seu dever, não comparecendo a votações que decidirão o destino do Brasil, submetido à incompetência e ao desatino de uma horda descomprometida com o bem público. A atribuição de culpa por essa entrega da República aos vendilhões à política como uma prática suja (que não deveria ser) poderia me deixar incrédulo. Mas, ao contrário, me deixou mais instigado a continuar a luta ao lado de cidadãos de bem de meu País para restaurar a limpeza nas relações e a lhaneza no convívio.

Clique neste link e veja cenas selecionadas de minha participação no Roda Viva em vídeo compartilhado por minha amiga e ex-colega no SBT Rachel Sheherazade:

Melhores momentos no Roda Viva

Conto com você e lhe almejo uma terça com muita força, pois é o que nos resta nesta luta desigual, mas que não seja inglória.