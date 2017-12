Na hipótese (ao que parece nada longínqua) de seus delitos investigados tirarem de sua companhia até a própria crença em sua condição de ilibada, Dilma protagonizará o anexim sertanejo que resume com graça e precisão a saga dos encantados enganados que quedam inertes e impotentes nas estações ferroviárias. Enquanto os ilusionistas passam ao largo berrando miragens,os iludidos nada podem cobrar deles, pois o comboio nunca para. Como lembra a colega Wanessa Campos, biógrafa de Maria Bonita, a Rainha do Cangaço: “é o trem passando, e ela mentindo”. Deus nos livre de que, depois de agosto, esse trem passe de novo com suas diabólicas visagens do Paraíso das macieiras anunciando o inferno de Satã.

