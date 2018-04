E o rio chega ao sertão

Os sertanejos de Pernambuco e da Paraíba receberam com muita euforia as águas que jorraram dos canais da transposição do rio São Francisco, porque estão ameaçados pelo baixíssimo volume de água de seus reservatórios. O açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande, a segunda maior cidade da Paraíba, com 400 mil habitantes, estão com 3,7% de seu volume morto. O presidente Michel Temer foi à festa, mas avisou de saída que não quer assumir a paternidade da obra: “A paternidade é do povo brasileiro e do povo nordestino”, ele disse. Só que o PT, que se considera dono da obra iniciada no governo Lula, mas completamente paralisada por Dilma, está chiando muito.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92.9 – na sexta-feira 10 de março de 2017, às 18h06)

