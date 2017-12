E o PT, hein, Dr. Janot?

Meu Direto ao Assunto voltou a abrir na sexta-feira 12 de agosto de 2017 o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 12 de agosto de 2017 condenando a criação do distritão e do fundo para campanhas eleitorais dos partidos pela Câmara; a visita noturna da futura procuradora-geral ao presidente réu; o mensalão alcançando Lula tantos anos depois; e as tentativas de tungar o contribuinte para pagar as dívidas da Oi à Anatel. Eliane Cantenhêde exibiu Doria pondo as aainhas de fora; e a reforma política, que não reforma nada, mas dá uma confusão enorme no Congresso e fora dele. Alexandre Garcia retomou esse tema da reforma política financiada por um dinheirão dos nossos impostos; a dupla de justiceiros Fachin & Janot; e o governo apertando a folha de pagamento de 2018. Em Direto da Fonte, Sonia Racy chamou a atenção geral para o fato de que, até agora, Rodrigo Janot não requisitou dados da conta do PT na Suíça. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz criticou algumas convocações de Tite para a seleção

