E o Brasil real padece

Em 1861, Machado de Assis escreveu no Diário do Rio de Janeiro comentário em que conclui que “o país real revela os melhores instintos”, mas “o país oficial é caricato”. A conclusão serviria como uma luva para este século 21, no qual o presidente Michel Temer blinda seu secretário de governo, Geddel Vieira Lima, pilhado em tráfico de influência e concussão, que levou o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero a pedir demissão. Ao dar posse ao sucessor deste, mais um comunista do PPS e parlamentar no parlamentério, o chefão do país oficial cuspiu no rosto dos sertanejos que morrem de sede no Nordeste e dos jovens subempregados, desempregados ou mal pagos do Brasil real.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 23 de novembro de 2016, às 17h33m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul