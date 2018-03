E não choveu?

Para escolher a canção religiosa para abrir e encerrar o Direto ao Assunto do Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da quarta-feira histórica de 9 de novembro de 2016, às 17h35, na qual Donald Trump foi eleito 45º presidente dos EUA, consultei Zuza Homem de Melo, o homem que tem música nas veias. Pedi que me indicasse o gospel que melhor se adequasse ao assunto. E ele me sugeriu Didn’t it Rain com a melhor de todas as cantoras de gospel do mundo inteiro em todos os tempos, Mahalia Jackson, que ele viu cantando numa igreja batista em seu país. Foi o que fiz.

