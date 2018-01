E nada de privilégios!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 23 de janeiro de 2018, às 7h30m, tratando dos seguintes assuntos: a necessidade urgente de uma reforma da Previdência que realmente ponha fim a todos os privilégios de uma vez; o relatório da Aeronáutica sobre o acidente (não atentado) da queda do avião com o ministro do STF Teori Zavascki em Paraty; a festa do estica e puxa da posse que foi de novo suspensa da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho; a pegadinha do deputado Zé Guimarães (vulgo Capitão Cueca) publicando foto antiga como se fosse atual de congestionamento de ônibus para manifestação pró-Lula em Porto Alegre; e os cuidados exagerados com a segurança para manifestações esperadas a favor do réu. Eliane Cantanhêde abordou os seguintes temas: Lula vai a Porto Alegre como um comandante que anima as tropas (um perigo); enquanto isso, os advogados trabalham freneticamente para pedir prescrição e o direito de recorrer em liberdade. Alexandre perguntou se Lula vai ou não a Porto Alegre; e constatou o rombo ainda maior na Previdência; além do barulho fantasmagórico de Sérgio Cabral arrastando correntes.

Para ouvir clique aqui