E-mails contra Lula

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 23 de fevereiro de 2018 opinando sobre a entrega de e-mails comprometedores contra Lula por Marcelo Odebrecht, que os resgatou na memória de seu computador aberto em casa; o périplo do ministro da Justiça, prestes a ser escanteado por Temer, para dificultar a migração dos bandidos durante a intervenção no Rio; o movimento das tropas de São Paulo e Minas em direção à antiga Cidade Maravilhosa; juízes federais em pé de guerra contra o Supremo por conta do auxílio-moradia; gente graúda do governo tucano no Paraná encalacrada na Lava Jato; os R$ 113 milhões do escudeiro financeiro de Serra, Paulo Preto, movendo-se da Suíça pras Bahamas; a contemplação de Henrique Meirelles da perspectiva de enfrentar o chefe Temer na eleição presidencial; a boa vontade do generoso Dias Toffoli com a desastrada Gleisi Hoffmann; e a piada infame da “Balsa-família”, máxima criatividade a que Crivella se permite. Eliane Cantanhêde comentou a sucessão pegando fogo, com o governo tomando a dianteira, pois não tinha nenhum e agora tem dois candidatos de uma vez; a coluna dela no Estadão sobre o Supremo assando no forno uma receita excelente para garantir a impunidade de políticos Lava Jato; esse jeito estranho de tirarem os casos mais cabeludos do juiz Valisney; e Temer mudando estratégia para rifar ministros e pensando grande para o Ministério da Segurança. Alexandre Garcia falou da corrida presidencial esquentando; do ministro italiano indo a Temer na esperança de botar Battisti na cadeia italiana; e do novo ministro do Trabalho, também enrolado. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy abordou a situação fiscal do Brasil.

