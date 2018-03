O delegado Marlo Oliveira Cajado dos Santos, da Polícia Federal, atribuiu aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff crime de obstrução de Justiça e ao ex-ministro Aloizio Mercadante (Casa Civil e Educação), além deste, o de tráfico de influência, em relatório ao relator da Lava Jato no STF, Luiz Edson Fachin, e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot. O delegado sugeriu que o trio seja denunciado criminalmente na primeira instância da Justiça Federal do Distrito Federal. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão e Marcelo Navarro também foram incluídos no inquérito, mas têm foro privilegiado e serão julgados na última instância. E la nave va.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 20 de fevereiro de 2017, às 18h04m)

