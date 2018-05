Comentário no Direto da Redação da Rádio Estadão na quarta-feira 6 de abril de 2016 / Dilma disse, enfim, algo com nexo: falsa solução com eleições diretas, presidencial ou gerais agora, é GOLPE. E é!

