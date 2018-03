E haja inquérito!

Meu Direto Ao Assunto que abriu o Podcast Comentaristas da segunda-feira 5 de março de 2018 tratou dos seguintes temas: Fachin autorizou investigar Temer, Moreira e Padilha por suspeita de recebimento de 10 milhões de reais em propinas da Odebrecht, segundo delação dos executivos da empreiteira; como sempre, Carlos Marun foi o primeiro a defender o chefe com unhas, dentes e armas na mão; Eduardo Cunha recorreu para tirar o processo da propina da Odebrecht ao PMDB, no qual ele também é réu, da relatoria de Fachin, o implacável; operação em Vila Kennedy, no Rio, deu bem uma ideia de como funcionará este ano a intervenção do Exército na segurança da cidade: tropas entraram e desmancharam as trincheiras armadas pelo tráfico e, aí, saíram e os bandidos voltaram a montá-las; furo sensacional de Roberto Godoy, manchete de domingo do Estadão: ex-militares dão assessoria de combate aos chefões do crime organizado no Rio; Fúlvio Julião Biazzi, ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acusado pelo Coaf de desvios de 23 milhões de reais; Adolfo Pérez Esquivel propôs Prêmio Nobel da Paz para Lula e O Antagonista sugeriu concessão do Prêmio Nobel da Papuda para o condenado; e reportagem de Renata Cafardo no Estadão dá contou de que apenas 2,1 % das crianças pobres brasileiras têm resiliência no estudo, conforme revela a pesquisa internacional Pisa. Eliane Cantanhêde comentou os seguintes assuntos: ela viu o Oscar até o fim e deu uma geral da cerimônia, mas dos filmes importantes só viu o Dunkerke, o Churchill e o Blade Runner;.a operação da PF no dia, chamada de Trapaça, investiu contra fraudes de laudos de laboratórios; sucessão pegando fogo, valendo mais de uma pergunta: Temer discutiu saídas do PMDB para outubro, com Meirelles pronto para se desincompatibilizar e Rodrigo Maia para se lançar nesta quinta. Alexandre Garcia abordou, depois da JBS, a BRF; o que devemos à agropecuária; e o governo federal inchado, já não cabendo mais nos prédios de Brasília. Em Direto Da Fonte, Sonia Racy falou sobre o incentivo cultural da Caixa.

