Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão (FM 92,9) da quinta-feira 21 de abril de 2016, às 18 horas:

Três ministros do STF, inclusive o decano e o ex-advogado do PT, passaram pito em Dilma, por ameaçar denunciar golpe no exterior. Mas quem disse que ela se emenda?

