E depois, dr. Michel?

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da quinta-feira 27 de julho de 2017 começou com meu Direto ao Assunto abordando a distribuição de verbas orçamentárias, que pode garantir a Temer escapar da acusação de Janot, mas não garantirá maioria no Congresso para governar, a tentativa do MPF de desvendar o pagamento de propina da Odebrecht na campanha de Cunha para a presidência da Câmara, a polêmica sobre a presença de Lula no depoimento a Moro, as boas notícias da economia no Brasil e a tragédia da Venezuela. Eliane Cantanhede comentou novas prisões da Lava Jato, agora pegando mais um peixe graúdo amigo de Lula e poderoso no governo Dilma, Aldemir Bendine, e continua o gato e rato entre Lava Jato e Eduardo Cunha, que sofre pressões de todos os lados. Alexandre Garcia trouxe a lume a prisão de Bendine, o déficit semestral e a taxa delicia. Sonia Racy revelou que Nicolas Maduro decide se aceita negociar com o Mercosul. E Marília Ruiz falou sobre a patrocinadora do Palmeiras, que admite que paga acima do mercado para os jogadores

