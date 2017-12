E ao nosso reino nada?

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,6 – da terça-feira 5 de dezembro de 2017 com os seguintes assuntos: o vergonhoso pacto dos partidos premiando quem aprovar as reformas do governo com fatias mais generosas do tal fundo partidário para a eleição; o indiciamento de Geddel, Lúcio et caterva; Raquel Dodge confrontando Gilmar Mendes e prometendo combater a corrupção; e a queda de popularidade de João Doria Jr. Alexandre Garcia comentou os 26 mil funcionários deixando as estatais até setembro; e a Lava Jato devolvendo mais de 600 milhões de reais para a Petrobrás. Eliane Cantanhêde abordou o jantar em homenagem ao ex-senador Jorge Bornhausen, com presença do presidente Michel Temer. Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que falta de dados de Estados impacta quadro sobre filas para cirurgias, segundo David Uip, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz falou da cerimônia de premiação dos melhores do Brasileirão 2017.

