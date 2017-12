E agora, querida?

Prisão de Paulo Bernardo e Carlos Gabas, ex-ministros de Dilma, pela Polícia Federal por recebimento de propina na Operação Custo Brasil põe no mínimo em dúvida declarações de pretensa honestidade a toda prova da presidente afastada. Paulo substituiu Palocci, suspeito do mesmo crime, no Ministério do Planejamento e era tido como conselheiro importante dela. Mais do que membro do primeiro escalão, Gabas gozava de tanta confiança da chefona que a levava na garupa da moto em voltas que davam em Brasília. Que moral tem agora Gleisi Hoffmann na Comissão do Impeachment do Senado?

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 23 de junho de 2016, às 7h10m)

