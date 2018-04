E a bela queria a fera

Aberto na quarta-feira de cinzas, o evento Jean Cocteau – O Testamento do Poeta vai até 26 de março no Centro Cultural Banco do Brasil. Mestre Luiz Carlos Merten, meu guru em matéria de cinema, contou no Caderno 2 do Estadão a lenda segundo a qual “Greta Garbo foi convidada pelo dublê de poeta e cineasta francês para assistir à sua versão do conto de Madame Leprince Beaumont, A Bela e a Fera. O ano era 1946, Garbo abandonara o cinema em 1941, mas seguia sendo a esfinge. Na tela, a fera é tão magnética que, quando se transforma em Jean Marais, produz certo desapontamento. “Give me back my beast”, devolva-me a minha fera, teria dito Garbo a Cocteau”. Esta não é boa?

