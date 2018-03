O senador José Serra (PSDB-SP) pediu demissão do ministério de Relações Exteriores alegando incompatibilidade das dores de sua coluna com o cargo. Foi também dor de cotovelo, pois Serra sempre quis o Ministério da Fazenda, mas perdeu a disputa para Pedro Malan, condutor do Plano Real, no governo Fernando Henrique e ficou desgostoso no Ministério do Planejamento. Foi um brilhante ministro da Saúde no mesmo governo, mas agpra perdeu a parada para Henrique Meirelles, chefão da política econômica. Além disso, ele quer ser candidato do PSDB à presidência, mas nos planos do partido caberia melhor na disputa do Palácio dos Bandeirantes, predomine Aécio ou prevaleça Alckmin.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92.9 – na quinta-feira 23 de fevereiro de 2017, às 7h12m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul