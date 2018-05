Dona Dilssimulada e os tucaninhos amestrados

Sexta-feira 22 de abril de 2016

Neste 516º ano da fundação do Brasil que somos hoje, não um quarup na selva tropical, como querem nossos historiadores de esquerda, mas uma mistureba de etnias, credos e crendices, a presidente Dilma Rousseff viajou para Nova York e fingiu ser estadista, fazendo um discurso frio e protocolar na ONU. Depois, acompanhada de uma comitiva digna de se equiparar à da visita da Rainha de Sabá ao rei bíblico Salomão, visitou museu, passeou e, à noite, deu entrevista a jornais estrangeiros voltando à ladainha do golpe, da tristeza e da indignação que a assaltam. Pobre madrasta abandonada da Branca de Neve! Desta vez, o vice Temer teve honrosas companhias em suas maldições, imprecações e rejeições. Até os ministros do Supremo Tribunal Federal, de cujas decisões depende o futuro dela no cargo que ganhou duas vezes e nunca foi inteligente e honesta o suficiente para honrara, foram vítimas das rajadas venenosas de sua metralhadora retórica. Chegaram-lhe nos EUA as piores notícias da Pindorama da Pátria Emburrecida, salve, salve, onde 10 milhões de desempregados ensombram e assombram suas perspectivas de permanência no poder – 3 milhões a mais do que em março do ano passado, uma queda vertiginosa. Dois de seus quatro vice-líderes no Senado aderiram a sua deposição e foram confirmados na comissão que apresentará o relatório da admissão do processo que deve autorizá-la em dez dias úteis. No placar do impeachment no Estadão o total de senadores favoráveis passou de 46 para 48 entre o discurso na ONU e a maledicência trombeteada. São 7 a mais do que os necessários para abrir o procedimento e faltam 6 para chegar aos dois terços que a condenariam, 6 meses depois de aberto o processo. Nessa entrevista coletiva a gringos ávidos por denunciar a maldade dos curibocas que não se cansam de desafiar a colônia, Dilma acrescentou a seus crimes contra o Orçamento e às citações de delações na Lava Jato duas agressões ao Brasil, que, até segunda ordem, ainda preside. Informou que pedirá ao Mercosul e à Unasul para punirem o País, se, por acaso, ela for derrubada na forma constitucional, como está sendo. Com isso, dá uma oportunosa ensancha para o governo que a substituir, seja qual for, pular fora dessas malogradas e onerosas armadilhas bolivarianas, às quais o Brasil ficou preso, podendo até aderir à Alca, como sempre quiseram os americanos. A Dilssimulada, que, na entrevista aos estrangeiros, chamou a imprensa brasileira de golpista, por ter informado que ela falaria em golpe no discurso da ONU, entrará definitivamente no Livro Guiness dos Recordes, por ter pedido uma moção contra o País que a elegeu presidente e, depois de muito infortúnio por ela provocado, precisa afastá-la do poder para recuperar a confiança e a esperança. A única boa notícia que lhe chegou na Ilha de Manhattan foi a de que o PSDB preguiçoso, oportunista e sem fibra decidiu expulsar seus filiados que ocuparem cargos no governo de união nacional, que terá de ser convocado para içar o Brasil do fundo do poço, que, a esta altura, parece inalcançável. Assim, os tucaninhos amestrados da falsa e tola oposição inepta, que foram incapazes, como ela, de enxergar a roubalheira da Petrobrás, Carf, BNDES, etc. nos governos do PT, conseguem realizar sua fantasia de ser, como ela mesma, sua pretensa adversária, incapazes de demonstrar qualquer indício ínfimo de amor à Pátria e muito menos de se por a serviço desta.