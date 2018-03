Do gogó ao pé

A história, em três volumes, da geração dos artistas que inventaram o samba com seu desfile monumental no carnaval carioca, que ganhou o mundo, é um dos destaques da série de biografias anunciados por Ubiratan Brasil e Guilherme Sobota no Blog Babel, Cultura, Estadão. O autor, que já nos contou as vidas de Getúlio Vargas, também em três volumes, e de Padre Cícero, narra a saga de um grupo de gênios do povo – tais como Donga, Pixinguinha, Sinhô, Noel Rosa, Ary Barroso e tantos outros – que não apenas compuseram e interpretaram grandes sucessos de público e crítica no disco e no rádio, mas também criaram o maior espetáculo de música e coreografia do mundo.

(Comentário no Direto da Estante do Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 20 de fevereiro de 2017, às 7h50m)

Para ouvir clique aqui

Para ouvir Jura de Sinhô, com Aracy Cortes