Do anonimato ao poder

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado na segunda-feira 11 de dezembro de 2017 com o seguintes assuntos: Marun prontinho para assumir a secretaria de Governo de Temer; Alckmin batendo duro em Lula e garantindo PSDB a favor da reforma da Previdência; Lula indo ao Rio pagar mico duplo: e a tragédia prisional brasileira flagrada em seu tamanho total. Eliane Cantanhêde comentou esta semana decisiva para a reforma da Previdência, com posse de novo ministro e início da discussão no plenário da Câmara e Temer se dizendo otimista (e está mesmo, hein?; e o PSDB que elegeu Alckmin presidente do partido, mas a convenção não foi uma festa e as angústias e divisões continuam. Alexandre Garcia falou da convenção do PSDB em Brasília; de Marun, agora negociador da Previdência; e do MST bloqueado no Paraná. Gustavo Loyola abordou o Boletim Focus. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy resumiu o que o presidente do Insper falou sobre a dependência do Brasil em relação ao resto do mundo.

Para ouvir clique aqui