A sexta-feira 30 de junho de 2017 entrou na história como o Dia do Solto graças ao ministro do STF Marco Aurélio Mello, que devolveu o mandato a Aécio Neves e recusou o segundo pedido de prisão dele, feito pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. E também a seu colega Edson Fachin, relator da Lava Jato, que mandou soltar o homem da mala de Temer, Rocha Loures, filmado recebendo propina de R$ 500 mil, em teoria para o chefe, numa pizzaria. Este foi o primeiro dos vários temas polêmicos abordados no Estadão às 5, sob o comando de Emanuel Bomfim. O programa foi encerrado com o presente que as centrais sindicais deram a Temer, mostrando que o protesto contra reformas foi pífio.

(Estadão às 5, da TV Estadão, no ar por Youtube, Facebook e Twitter na sexta-feira 30 de junho de 2017, às 17 hs.)

Para ver clique aqui