Vem aí mais um desprezível delator?

Até que enfim a Nação ficará sabendo se Marcelo Odebrecht, dono da maior empreiteira do País, fará mesmo aquilo que disse, punir filho que o fizesse mais até do que o faria com o delatado. E também se em sua anunciada delação premiada conseguirá iludir os federais e os procuradores da Lava Jato protegendo o amigo Lula, mas contando tudo sobre a relação da maior empreiteira do Brasil com financiamento sujo da campanha de Dilma Rousseff, pondo fim ao mito da inocência plena dela.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 31 de maio de 2016, às 18 horas)

