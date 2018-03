Descobridor que não se lembra

Cabral, o descobridor que perdeu a memória, não se lembra mais se pagou joias caríssimas para a mulher, Adriana Ancelmo, por acaso agora também acometida do mesmo mal, em dinheiro ou no cartão de crédito. As investigações seguirão o rastro das cédulas e os computadores certamente registrarão os extratos do casal para facilitá-las. Além de reciclar o banco paralelo usado pelos bicheiros do Estado que governou, Cabral também empregou na prática a máxima do filósofo pré-socrático grego Heráclito de Éfeso, trazendo à tona direto do olvido o nome de um ex-governador mineiro ao adotar como receptor de propinas Fernando Magalhães Pinto Gonçalves, como ele preso.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 23 de novembro de 2016, às 10h10)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja e ouça Nelma Kodama cantando Amada, Amante

Ouça aqui Amada, Amante com Roberto Carlos