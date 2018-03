Democracia derrotada

A decisão do TSE de ouvir mais quatro testemunhas e empurrar com a barriga a decisão de punir a maior fraude eleitoral de todos os tempos na História, cometida na reeleição de Dilma e Temer, em 2014, põe em questão se vale a pena, ou não, comprometer a democracia para investir numa duvidosa recuperação da crise e numa incerta manutenção do apoio parlamentar do atual governo. Na minha opinião, não vale. Embora respeite a opinião de quem discorde, argumento que a Justiça, os réus e a Nação perdem com ela. E a democracia se compromete com esse casuísmo, que nos remete aos tempos da ditadura militar, que vivia desse tipo de improviso malsão, pelo visto uma sina do povo brasileiro.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FN 107,3 – na quarta-feira 5 de abril de 2017, às 7h30m)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play do site Estação Nêumanne

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir Que país é esse com Legião Urbana clique aqui