Privilégio para delinquentes

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quinta-feira 16 de novembro de 2017 opinando sobre as aposentadorias privilegiadas de deputados que delinquiram, as noções estapafúrdias do presidente sobre democracia e História em Itu; as suspeitas sobre o Picciani ministro de Temer; as suspeitas sobre propinas pagas pela Globo para transmitir torneios internacionais de futebol; e as agruras de João Gilberto, no miserê e interditado. Eliane Cantanhêde abordou a reforma ministerial (o que se vê é Temer espremido por pressões de todos os lados, dos que querem ficar e dos que querem entrar);e o fato de e a toda hora surgireem revelações sobre “direitos” de aposentados especiais, como deputados – entre os que foram cassados, as aposentadorias vai até 23mil reais. Sonia Racy, em Direto ao Ponto, revelou que Marcelo Odebrecht cumprirá prisão domiciliar no dia 19 de dezembro. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz comentou (ou comemorou?) seu time, Corinthians, heptacampeão!

