Delação incompleta

Para ser completa, a delação de Sérgio Machado, que atingiu partidos do governo e da oposição e até o presidente em exercício Michel Temer, teria que incluir Lula, que nomeou ou recebeu apoio no Congresso de quase todos os bandidos da organização criminosa que quebrou a Petrobrás e abalou o País, e Dilma Rousseff, ministra da Energia, presidente do Conselho de Administração da Petrobrás e presidente da República no período da roubalheira. Nenhum policial ou promotor lhe perguntou ou perguntará por essas ausências que não podem calar? Assim, o serviço fica inconcluso.

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 na quinta-feira 16 de junho de 2016)

