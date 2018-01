Deixem de chorumelas, ora!

Não há motivos para tantas chorumelas na escolha do substituto de Zavascki. Os ministros do STF não estão acostumados a obedecer prazos. No Brasil só o desempregado, que perdeu a renda, e o trabalhador, que tem razão para temer perder a sua, têm senso de urgência. E estes merecem mais respeito desses senhores e senhoras. Imaginei que fosse uma sorte ter Cármen Lúcia para resolver no prazo certo, e não no prazo consensual. Até agora ela tem agido bem, mas já não há mais razão para delonga, que dela exigem a vaidade e gana de poder de muitos de seus companheiros de plenários. Está na hora de usar a prerrogativa de presidente do colegiado para agir como é necessário.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 26 de janeiro de 2017, às 17h30m)

