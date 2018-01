De olho no TSE

O acordo de delação premiada dos irmãos Batista da J&F foi duramente questionado em meu Direto ao Assunto e no comentário de Alexandre Garcia, ambos reproduzidos no Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107.3 na segunda-feira 2 de junho. O julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE também foi tema desses dois comentários, além dos de Gustavo Loyola e de Eliana Cantanhêde, que, tal como Alexandre, ainda falou sobre a prisão do Mala Rocha Loures E Loyola tratou, como de hábito, do Relatório Focus. O assunto de Sônia Racy foi a investigação sobre as atividades ilícitas do ex-presidente da Confederação Brasileira de Tênis é investigado. Marília Ruiz criticou a demissão de Dorival Júnior.

