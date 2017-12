De olho no Lewandowski

É melhor ficarmos de olho no desempenho do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, na presidência do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff pelo Senado. Ao mandar periciar uma perícia de 50 técnicos do TCU e de autorizar a convocação de 40 (logo 40 como os de Ali Babá) testemunhas de defesa da acusada, ele se comporta como simpatizante da defesa de Dilma que, orquestrada pelo procastinador-geral da União, José Eduardo Cardozo, e empreendida pela bancada do chororô, atua explicitamente para empurrar o processo com a barriga até depois de seu prazo final.

(Comentário no Jornal da Gazeta da quinta-feira 16 de junho de 2016, às 19h25m)

Para ver clique aqui