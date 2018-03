Em vez de enfrentar o caos no Espírito Santo, o presidente Temer fica em Brasília praticando uma das poucas coisas que sabe fazer bem: articular apoio no Congresso. Uma das maiores provas da burrice suicida de Dilma Rousseff Janete foi ter desprezado o poder de fogo dele, com que ela poderia ter contado no Legislativo para negociar, se não fosse tapada como é. Mas isso, felizmente, já é passado. O Brasil real está precisando mais, muito mais, do que de um articulador de bancadas. É preciso ter pulso, humildade e firmeza. Infelizmente todos os pressupostos faltam a nosso presidente e nós só podemos contar com ele mesmo. A crise de Vitória se espalha pelo Brasil e Temer a assiste de braços cruzados.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 10 de fevereiro de 2017, às 17h35m)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ouvir Chalana com Almir Sater clique aqui