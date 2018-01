De algoz a vítima

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 5 de setembro de 2017 com assuntos quentes: a mancada que transformou Janot de algoz em vítima no conflito contra Temer; a comemoração do feito pelo presidente na China; as agruras do filhote de César Maia na votação da reforma da Previdência na Câmara, a constatação dos salários absurdos dos juízes; e a morte do pequeno Renan, de 8 anos, na periferia do Rio. Eliane Cantanhêde concluiu que Janot sai muito mal da delação do Joesley e, em consequência, Temer deve estar se deliciando. Bidu! Alexandre Garcia também opinou sobre a dupla Janot e Marcelo Miller com a virada do jogo no conflito entre o presidente e Joesley para saber quem é o x-geral da República e que a política vai mal, mas o polícia foi bem. Em Direto da Fonte, Sonia Racy abordou um negócio nebuloso envolvendo uma das empresas de Joesley Batista. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz voltou a comentar a novela sem fim de Felipe Melo no Palmeiras.

Para ouvir clique aqui