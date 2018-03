Da Zona Sul pra Bangu

Anthony Garotinho mandava e desmandava na gestão da mulher, Rosinha Garotinho, na Prefeitura de Campos dos Goitacazes, comprando votos com cheques distribuídos para matar a fome do povo. Elegeu 11 dos 25 vereadores da cidade. Sérgio Cabral comandou um esquema de propinas para distribuir R$ 224 milhões para seu grupo. Até pouco tempo, ambos gozavam plena liberdade em total impunidade. Em 24 horas ambos foram presos, o primeiro pela Justiça Eleitoral e o outro pelas Operações Calicut, do Rio, e Lava Jato, de Curitiba. Sinal dos tempos: a impunidade acabou e os dois ex-governadores, que foram aliados e agora são adversários, mudaram-se da Zona Sul para a prisão em Bangu.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 18 de novembro de 2016, às 7h15m)

