Cusparada no povão

Em completo desacordo com a voz das ruas, que gritou “Fora Renan” e “Força Moro”, e da Constituição, mais uma vez adulterada e pisoteada, os chefes dos três Poderes da República conspiraram para manter o presidente do Senado no seu posto até a eleição de seu substituto em 2 de fevereiro, mesmo tendo Renan cometido o grave crime de não cumprir uma ordem judicial dada de forma equivocada pelo relator no STF, Marco Aurélio Mello, mas passível de recurso para ser reformada. Cármen Lúcia conspirou com o vice do Senado, Jorge Viana (PT-AC), para atender às conveniências do chefe do Executivo, Temer, em consonância com a cumplicidade muda do presidente da Câmara. Vergonha geral!

(Comentário 1 no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 8 de dezembro de 2016, às 7h12m)

Para ouvir a primeira parte do comentário

(Complemento do comentário sobre o mesmo assunto no Estadão no Ar, Às 7h35)

para ouvir a segunda

minha leitura do poema do Gullar citado por Cármen

E aqui registro a íntegra do poema

TRADUZIR-SE

Uma parte de mim

é todo mundo;

outra parte é ninguém:

fundo sem fundo.

Uma parte de mim

é multidão:

outra parte estranheza

e solidão.

Uma parte de mim

pesa, pondera;

outra parte

delira.

Uma parte de mim

almoça e janta;

outra parte

se espanta.

Uma parte de mim

é permanente;

outra parte

se sabe de repente.

Uma parte de mim

é só vertigem;

outra parte,

linguagem.

Traduzir-se uma parte

na outra parte

— que é uma questão

de vida ou morte —

será arte?

Ferreira Gullar , Na Vertigem do Dia. 1980.

Para ouvir Traduzir-se com Fagner