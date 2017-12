Cunha, uma tragédia bufa

O fundo do poço moral da crise política e econômica atual poderia ter sido alcançado pelas queixas de Cerveró de ter sido “sacaneado” por Dilma, por ele delatada, ou pela acusação a Dilma por ter posto Lula, “que não merecia isso”, em risco, feita por Delcídio do Amaral. Mas a moral da politica nacional afundou ainda mais na sessão em que o Conselho de Ética não votou o relatório de Marcos Rogério pedindo a cassação do presidente da Câmara afastado, Eduardo Cunha, tendo como protagonista a obscura deputada baiana Tia Eron, escondida na Casa para não ter que votar.

(Comentário no Jornal da Gazeta 2 da terça-feira 7 de junho de 2016, às 22 horas)

