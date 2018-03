A cultura africana banto, originária de Angola, se manifesta em Cuba na mesma frequência com que emerge nos terreiros de umbanda na Bahia. Dessa cultura resgatei os Cantos a los Muertos com as 16 vozes afinadíssimas do Yoruba Andabo, de Havana para abrir e encerrar meu Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 na Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira, 2 de novembro de 2016, feriado dos finados, às 17h35m.

